Cruiser November ist da!

Kürzlich diskutierten wir vom Cruiser darüber, dass früher irgendwie alles besser war. Die Vor-Smartphone-Zeit! Es gab massig Discos, Events und ja – man ging natürlich vor allem dorthin, um unter Gleichgesinnten zu sein und ja, auch um jemanden abzuschleppen. Das Gebalze war mühsam, manchmal frustrierend. Aber letztendlich immer irgendwie schrill, schräg und bunt.

Plötzlich hörten wir uns an wie alte Tanten, die Jungen auf der Cruiser-Redaktion (also vor allem Mirko und Moel) guckten irritiert und so sind wir auf unsere aktuelle Titelgeschichte gekommen. War es früher bunter? Oder ist das letztendlich die subjektive Wahrnehmung unseres Autors? Im aktuellen Cruiser - jetzt in der Szene überall aufgelegt - erfährt man es. Oder online hier.